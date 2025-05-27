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Глава МИД ФРГ заявил, что Европа продолжит ужесточать санкции против России

Глава МИД ФРГ заявил, что Европа продолжит ужесточать санкции против России Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа будет ужесточать санкции в отношении России.
Другие страны
27 мая 2025 г. 23:27
Глава МИД ФРГ заявил, что Европа продолжит ужесточать санкции против России

Европа будет ужесточать санкции в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

"Мы, европейцы, продолжим закручивать санкционные гайки. Конгресс США также готов к расширению санкций", - утверждал он перед визитом в Вашингтон.

При этом, по версии главы МИД, необходимо "сохранять давление", чтобы Россия вступила в серьезные переговоры по Украине.

Отметим, что 28 мая Вадефуль посетит с рабочим визитом США, где проведет переговоры с госсекретарем Марко Рубио. В центре внимания будут находиться российско-украинский конфликт, ситуация в секторе Газа, торговый спор между ЕС и США.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над 18-м пакетом санкций против РФ, в который войдут меры в отношении нефти, снижение ценового потолка, новые ограничения против так называемого теневого флота.

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