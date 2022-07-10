Глава МИД ФРГ: Запад не сможет помочь Украине путем военного вмешательства

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что хотела бы пообещать Украине определенную помощь, но не может, поскольку для этого нужно военное вмешательство.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что хотела бы пообещать Украине определенную помощь, но не может, поскольку для этого нужно военное вмешательство.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Der Spiegel.

"Я хотела бы пообещать, что мы гарантируем гуманитарные коридоры из районов Украины, за которые идут бои. Однако мы не можем это обеспечить. Такое обещание должно быть подкреплено военными мерами. Хорошая внешняя политика означает, что вы сохраняете трезвую голову, даже когда в груди у вас все кипит. Терпеть, когда ничего не можешь сделать, — в этом иногда заключается жестокость внешней политики", — отметила Бербок.

По ее словам, именно поэтому она должна была четко сказать, что бесполетную зону над Украиной создавать не будут.