Глава МИД ФРГ выступила за более тесное европейское сотрудничество в сфере обороны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом Мюнхенской конференции по безопасности выступила за расширение европейского сотрудничества в области обороны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом Мюнхенской конференции по безопасности выступила за расширение европейского сотрудничества в области обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие годы речь пойдет уже не только о военной поддержке Украины. Мы, европейцы, должны иметь возможность лучше защищать себя, как это предусмотрено в Стратегии национальной безопасности", - заявила Бербок журналистам. "Нам, наконец, нужен союз безопасности и обороны, который укрепит европейскую опору в НАТО - в соответствии с нашими экономическими размерами и независимо от того, кто находится у власти в США", - отметила она.

Для того, чтобы это произошло, по словам министра, "национальные военные возможности стран - членов ЕС должны быть не только действительно совместимы друг с другом в реальности, но также необходимо наличие общего стратегического европейского сотрудничества в области закупок, развития и промышленного сотрудничества, в котором каждый вносит свой вклад в национальную мощь". "Для Германии, например, это могут быть наши ноу-хау в области ПВО или в вооруженных силах", - считает Бербок.

Специального фонда для развития Бундесвера в размере €100 млрд, как заметила глава МИД ФРГ, для этого будет недостаточно, но в будущем он должен быть существенно увеличен. "Инвестиции в проект создания Европейского союза безопасности и обороны не могут быть подчинены однолетним бюджетам и долговому тормозу (правилу, которое с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). Безопасность имеет свою цену. И для этого нужна надежность", - заключила Бербок.

Отметим, что Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля и станет 60-й по счету.