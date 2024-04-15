Глава МИД ФРГ высказалась за новые санкции против Ирана

Санкции против Ирана на европейском уровне необходимо ужесточить.
Как передает Report, об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в эфире телеканал ARD.
"Я настойчиво выступаю за то, чтобы мы их (санкции - ред.) расширили, так как мы видим, насколько опасны его (Ирана - ред.) действия", - сказала она.
Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. Иранские государственные СМИ отметили, что целями ударов были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.