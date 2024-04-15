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Глава МИД ФРГ высказалась за новые санкции против Ирана

Глава МИД ФРГ высказалась за новые санкции против Ирана Санкции против Ирана на европейском уровне необходимо ужесточить.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 00:51
Глава МИД ФРГ высказалась за новые санкции против Ирана

Санкции против Ирана на европейском уровне необходимо ужесточить.

Как передает Report, об этом глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в эфире телеканал ARD.

"Я настойчиво выступаю за то, чтобы мы их (санкции - ред.) расширили, так как мы видим, насколько опасны его (Ирана - ред.) действия", - сказала она.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. Иранские государственные СМИ отметили, что целями ударов были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб причинен авиабазе Неватим.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyanın XİN başçısı İrana yeni sanksiyaların tətbiq olunmasını istəyir

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