Глава МИД ФРГ во второй раз прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу прибыла в Киев. Это ее второй визит после начала войны в Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.
Своей поездкой, как пишет агентство, министр показывает, что "Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо - поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью".
В Киеве Бербок намерена провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете из соображений безопасности, уточняет агентство.