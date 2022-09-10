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Глава МИД ФРГ во второй раз прибыла в Киев

Глава МИД ФРГ во второй раз прибыла в Киев Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу прибыла в Киев. Это ее второй визит после начала войны в Украине.
Другие страны
10 сентября 2022 г. 10:46
Глава МИД ФРГ во второй раз прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в субботу прибыла в Киев. Это ее второй визит после начала войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

Своей поездкой, как пишет агентство, министр показывает, что "Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо - поставками оружия, гуманитарной и финансовой помощью".

В Киеве Бербок намерена провести переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Остальная часть программы изначально держалась в секрете из соображений безопасности, уточняет агентство.

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Версия на английском языке German foreign minister arrives in Kyiv for second time

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