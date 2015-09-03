Глава МИД ФРГ в ответ на слова Орбана о беженцах призвал прекратить "взаимные обвинения"

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике слова венгерского премьера Виктора Орбана, который ранее назвал проблему беженцев не европейской, а исключительно "немецкой проблемой".

"Это полная бессмыслица", - заявил он немецкому агентству DPA. Штайнмайер выступил за то, чтобы прекратить "взаимные обвинения" и начать сообща двигаться к урегулированию кризиса. "Я ожидаю сотрудничества от всех 28 стран-членов Европейского союза", - заявил министр.

Ранее несогласие со словами Орбана выразила и канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это (проблема беженцев) то, что касается нас всех в Европе", - заявила она во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Орбан, чья точка зрения вызвала критику в Германии, мотивировал свои слова тем, что тысячи приезжих хотят оказаться в первую очередь в ФРГ, а не в "Венгрии, Словакии или Латвии", отмечает Report со ссылкой на ТАСС.