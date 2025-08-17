Глава МИД ФРГ: Украина не пойдет на переговоры без прекращения огня

Первостепенное условие для начала переговоров – прекращение огня, и Украина не начнет диалог без выполнения этого условия.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, слова которого приводит немецкий телеканал ARD.

По его мнению, без прекращения огня никто, особенно Украина, не будет начинать переговоры и участвовать в мирном процессе. Он утверждает, что идея о прямых мирных переговорах должна идти рука об руку с планом о немедленной остановке боевых действий.

"Я считаю, что сейчас идеи должны идти рука об руку. В переговорах нет ничего бессмысленного. Каждый разговор, который проводится с целью окончательно положить конец этой войне, – это хороший разговор, и мы их поддерживаем", - сказал Вадефуль.

В субботу американский лидер Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.

Глава Белого дома передал позицию российского президента о необходимости вывода украинских войск из Донбасса. В обмен Москва бы остановила свое продвижение в Запорожской и Херсонской областях. Также они обсудили гарантии безопасности Украине по образцу НАТО в случае мирного соглашения. Стороны продолжат диалог в рамках визита Зеленского в Вашингтон 18 августа.