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Глава МИД ФРГ: решение Трампа продолжать помощь Киеву связано с усилиями Мерца

Глава МИД ФРГ: решение Трампа продолжать помощь Киеву связано с усилиями Мерца Решение президента США Дональда Трампа продолжать военную помощь Украине во многом связано с усилиями канцлера Германии Фридриха Мерца.
Другие страны
20 июля 2025 г. 04:13
Глава МИД ФРГ: решение Трампа продолжать помощь Киеву связано с усилиями Мерца

Решение президента США Дональда Трампа продолжать военную помощь Украине во многом связано с усилиями канцлера Германии Фридриха Мерца.

Как передает Report, об этом в интервью газете Bild заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

По его словам, вся Европа "находится на стороне Украины", а США готовы продолжать поддержку.

"Это в значительной степени произошло благодаря инициативе германского канцлера. Фридрих Мерц сыграл в этом (изменении позиции Трампа - ред.) большую роль, так как он с самого начала очень ясно дал понять, что вступается за Украину", - заявил министр.

Вадефуль подчеркнул, что Мерц прояснял свою позицию в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Трампом, во время переговоров на саммите G7.

"Фридрих Мерц позвонил Дональду Трампу и сказал, что в США сейчас нуждаются. Мы можем быть рады, что канцлер установил такие разумные связи с президентом США и что к голосу Германии в Вашингтоне снова прислушиваются", - сказал Вадефуль.

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