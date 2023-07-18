Глава МИД ФРГ призвала Украину ратифицировать Римский статут

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Украину признать Международный уголовный суд (МУС) и ратифицировать Римский статут в качестве его правовой основы.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Украину признать Международный уголовный суд (МУС) и ратифицировать Римский статут в качестве его правовой основы.

Как передает Report, такое мнение она выразила в ходе дискуссии в ООН по реформе Римского статута МУС в Нью-Йорке.

"Я знаю, насколько чувствителен этот вопрос", - сказала Бербок. Римский статут, как утверждала министр, предусматривает уголовную ответственность для политических и военных лидеров, которые умышленно отдавали приказы, противоречащие международному праву. "Это [ратификация статута] укрепит Украину, а Украина укрепит МУС", - указала глава МИД ФРГ.

В то же время Бербок вновь выступила за реформирование правовой базы суда, базирующегося в Гааге.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя по условиям соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году обязана сделать это. Об открытии офиса МУС в Киеве 23 марта сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.