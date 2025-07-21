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Глава МИД ФРГ призвал Израиль принять соглашение с ЕС по гумпомощи Газе

Глава МИД ФРГ призвал Израиль принять соглашение с ЕС по гумпомощи Газе Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, в ходе которого призвал еврейское государство реализовать соглашение с ЕС об оказании гуманитарной помощи населению сектора Газа.
Другие страны
21 июля 2025 г. 22:40
Глава МИД ФРГ призвал Израиль принять соглашение с ЕС по гумпомощи Газе

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, в ходе которого призвал еврейское государство реализовать соглашение с ЕС об оказании гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Как передает Report, об этом Вадефуль написал на своей странице в соцсети X.

"Сегодня я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром. Я выразил глубочайшую обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией, в том числе в свете эскалации израильского наступления в секторе Газа. Мы призываем Израиль реализовать соглашения с ЕС о предоставлении гуманитарной помощи", - говорится в публикации.

"Что касается ситуации в Сирии, мы согласились, что необходимо стабилизировать режим прекращения огня, чтобы не допустить распространения беспорядков на соседние страны", - добавил глава МИД ФРГ. По этой причине, как подчеркнул он, необходимо установить режим прекращения огня. "Нужно разорвать спираль насилия и ответного насилия", - резюмировал Вадефуль.

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