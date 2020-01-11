​Глава МИД ФРГ предупредил об опасности завершения борьбы с ИГ в Ираке

Вывод войск из Ирака укрепит террористическую организацию ИГ, поэтому операцию против террористов в стране необходимо продолжать.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Министр заявил, что войну с ИГ необходимо продолжать, Германия будет призывать правительство Ирака "сохранить этот мандат". Маас подчеркнул, что страна примет любое решение Багдада, но сам он убежден, что необходимо продолжать.

"Завершение сейчас борьбы с ИГ в Ираке приведёт к значительной дестабилизации страны, откроет новые пространства для активности ИГ с тем, чтобы угроза терактов не только в Ираке и регионе, но и в Европе возросла. Это мы должны предотвратить", - сказал глава МИД Германии.

Ранее за вывод иностранных войск с территории страны проголосовал парламент Ирака.