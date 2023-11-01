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Глава МИД ФРГ посетит Азербайджан

Глава МИД ФРГ посетит Азербайджан Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит на этой неделе Армению и Азербайджан.
Другие страны
1 ноября 2023 г. 17:10
Глава МИД ФРГ посетит Азербайджан

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит на этой неделе Армению и Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам представитель внешнеполитического ведомства в Берлине.

"Министр в пятницу утром отправится в Армению и Азербайджан. Сначала она прибудет в Ереван, где встретится с коллегой [Араратом] Мирзояном", - сказал представитель МИД.

4 ноября она вылетит в Баку, где запланированы переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также встреча с представителями гражданского общества.

"ФРГ выступает за устойчивый мир, политическую и экономическую диверсификацию в регионе" , - сказал представитель внешнеполитического ведомства Германии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN başçısı Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək

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