Глава МИД ФРГ получил прямой мандат в Бундестаге

Хайко Маас, глава МИД ФРГ, социал-демократ, выиграл дуэль у министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, члена Христианско-демократического союза (ХДС), обойдя его в избирательном округе Саарлуи и получив прямой мандат в Бундестаге.

Хайко Маас, глава МИД ФРГ, социал-демократ, выиграл дуэль у министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, члена Христианско-демократического союза (ХДС), обойдя его в избирательном округе Саарлуи и получив прямой мандат в Бундестаге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данные голосования привела в воскресенье местная избирательная комиссия.

В Германии используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

Маас получил в округе посредством прямого голосования поддержку 36,7% избирателей, в то время как Альтмайер - 28%. Это была единственная дуэль действующих министров на выборах в Бундестаг.