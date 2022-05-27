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Глава МИД ФРГ обсудила с украинским коллегой вопросы экспорта зерновых

Глава МИД ФРГ обсудила с украинским коллегой вопросы экспорта зерновых Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела в четверг телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Другие страны
27 мая 2022 г. 01:27
Глава МИД ФРГ обсудила с украинским коллегой вопросы экспорта зерновых

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела в четверг телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как передает Report, об этом заявило германское ведомство в Twitter.

"Основной темой разговора был вопрос возможных решений для блокируемого Россией экспорта украинских зерновых, в том числе для того, чтобы предотвратить продовольственный кризис", - утверждается в сообщении.

Война России против Украины нарушила мировые поставки зерна, повысив риск продовольственного кризиса в некоторых частях мира. С начала года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%, поскольку боевые действия препятствуют свободной торговле и нарушают ключевые производственные процессы. В связи с этим Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций рекомендовала найти альтернативных поставщиков в страны, зависящие от поставок продовольствия из России и Украины, а также диверсифицировать свое производство.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya və Ukrayna XİN başçıları taxıl ixracı barədə müzakirələr aparıb

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