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    Глава МИД ФРГ: Необходим переходный план для запуска политического процесса в Сирии

    Мы хотим достигнуть политического решения, которое предусматривает передачу власти в Сирии

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что международное сообщество должно выработать переходный план для запуска политического процесса в Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Берлине на форуме, посвященном проблемам урегулирования конфликта в Сирии.

    Мероприятие организовано фракцией Социал-демократической партии Германии в Бундестаге.

    "Мы хотим достигнуть политического решения, которое предусматривает передачу власти в Сирии. Мы должны заново создать условия, чтобы добиться этого", - отметил он, указав на необходимость установления хотя бы кратковременных гуманитарных пауз для снабжения населения и создания механизма, который позволит усадить все стороны за стол переговоров.

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