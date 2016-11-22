Глава МИД ФРГ: Необходим переходный план для запуска политического процесса в Сирии

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что международное сообщество должно выработать переходный план для запуска политического процесса в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Берлине на форуме, посвященном проблемам урегулирования конфликта в Сирии.

Мероприятие организовано фракцией Социал-демократической партии Германии в Бундестаге.

"Мы хотим достигнуть политического решения, которое предусматривает передачу власти в Сирии. Мы должны заново создать условия, чтобы добиться этого", - отметил он, указав на необходимость установления хотя бы кратковременных гуманитарных пауз для снабжения населения и создания механизма, который позволит усадить все стороны за стол переговоров.