Глава МИД ФРГ не смогла назвать точные сроки окончания конфликта в Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не смогла назвать конкретные сроки окончания конфликта в Украине.
"Она может закончиться уже завтра, когда президент России прекратит бомбардировки", - сказала Бербок. При этом она напомнила, что такую точку зрения выразил президент Украины Владимир Зеленский. И Запад, по ее словам, должен приложить максимум усилий, чтобы сохранить эту надежду. "Мы сделаем все, чтобы Украина оставалась суверенным государством и чтобы вся страна могла жить в мире и свободе", - обещала глава МИД ФРГ.