Глава МИД ФРГ назвал "ободряющим сигналом" достижение перемирия в Сирии

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Договоренности о достижении перемирия в Сирии вселяют надежду, однако лишь в ближайшие дни станет понятно, насколько оно стабильно.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкой газете Passauer Neue Presse, которое будет опубликовано в субботу.

Выдержки приводит в пятницу внешнеполитическое ведомство федеративной республики.

"То, что сейчас сирийское правительство и представители сирийских оппозиционных групп согласились на режим тишины, является ободряющим сигналом. Однако даже при всех надеждах мы должны сохранять бдительность: известны еще не все детали соглашения, некоторые центральные положения, как кажется, все еще не полностью прояснены", - сказал министр. "Лишь ближайшие дни покажут, будет ли соглашение соблюдаться", - отметил он.