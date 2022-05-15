Глава МИД ФРГ: НАТО всегда будет оставаться оборонительным альянсом

Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что деятельность НАТО всегда будет носить оборонительный характер.
"НАТО - это оборонительный альянс, и он всегда будет оставаться таковым", - сказала Бербок. Она отметила, что "мир после 24 февраля изменился и что с тех пор НАТО имеет другое значение". "Мы, партнеры по НАТО, ясно даем понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности", - добавила глава МИД.
Бербок утверждала, что "до 24 февраля для некоторых стран вступление (в альянс) было не самым важным". "Это изменилось, особенно для друзей в северной Европе - Швеции и Финляндии", - считает она.
По ее словам, если Финляндия и Швеция примут решение о вступлении в НАТО, то процесс их приема должен быть очень быстрым. "Я очень рада, что вчера вечером нашими гостями были главы Финляндии и Швеции", - отметила Бербок. По ее утверждению, обе страны "не хотели вступать в НАТО, а теперь их толкают туда". "В этот момент наши двери открыты", - сказала глава МИД.
"И если парламенты или эти общества примут решение о вступлении в НАТО, это сделает нас еще сильнее с точки зрения обороны, а также укрепит наши ценности как демократических партнеров", - считает она. По ее словам, НАТО - это "альянс открытых дверей".
"Мы как правительство ФРГ все подготовили для того, чтобы очень быстро запустить процесс ратификации. Мы это уже обсудили вместе со всеми демократическими партиями", - сообщила она. "Если Финляндия и Швеция примут решение стать членами НАТО, мы сможем очень-очень быстро в Германии, как и многие другие наши партнеры, ратифицировать (соответствующие документы)", - подчеркнула Бербок, добавив, что вступление в альянс "не должно стать зависшим вопросом" для обеих стран.
Кроме того, по ее мнению, Финляндия и Швеция должны получить гарантии безопасности в период ратификации, если решат присоединиться к альянсу. "Мы должны дать ясно понять, что мы предоставляем безопасность, не должно быть промежуточной стадии, "серой зоны", когда непонятно, каким статусом обладают страны", - подчеркнула Бербок.