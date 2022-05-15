Глава МИД ФРГ: НАТО всегда будет оставаться оборонительным альянсом

Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что деятельность НАТО всегда будет носить оборонительный характер.

Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что деятельность НАТО всегда будет носить оборонительный характер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление она сделала в воскресенье в беседе с журналистами в Берлине по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел стран - членов Североатлантического альянса.

"НАТО - это оборонительный альянс, и он всегда будет оставаться таковым", - сказала Бербок. Она отметила, что "мир после 24 февраля изменился и что с тех пор НАТО имеет другое значение". "Мы, партнеры по НАТО, ясно даем понять, что наши двери открыты для тех, кто нуждается в поддержке в сфере безопасности", - добавила глава МИД.

Бербок утверждала, что "до 24 февраля для некоторых стран вступление (в альянс) было не самым важным". "Это изменилось, особенно для друзей в северной Европе - Швеции и Финляндии", - считает она.

По ее словам, если Финляндия и Швеция примут решение о вступлении в НАТО, то процесс их приема должен быть очень быстрым. "Я очень рада, что вчера вечером нашими гостями были главы Финляндии и Швеции", - отметила Бербок. По ее утверждению, обе страны "не хотели вступать в НАТО, а теперь их толкают туда". "В этот момент наши двери открыты", - сказала глава МИД.

"И если парламенты или эти общества примут решение о вступлении в НАТО, это сделает нас еще сильнее с точки зрения обороны, а также укрепит наши ценности как демократических партнеров", - считает она. По ее словам, НАТО - это "альянс открытых дверей".

"Мы как правительство ФРГ все подготовили для того, чтобы очень быстро запустить процесс ратификации. Мы это уже обсудили вместе со всеми демократическими партиями", - сообщила она. "Если Финляндия и Швеция примут решение стать членами НАТО, мы сможем очень-очень быстро в Германии, как и многие другие наши партнеры, ратифицировать (соответствующие документы)", - подчеркнула Бербок, добавив, что вступление в альянс "не должно стать зависшим вопросом" для обеих стран.

Кроме того, по ее мнению, Финляндия и Швеция должны получить гарантии безопасности в период ратификации, если решат присоединиться к альянсу. "Мы должны дать ясно понять, что мы предоставляем безопасность, не должно быть промежуточной стадии, "серой зоны", когда непонятно, каким статусом обладают страны", - подчеркнула Бербок.