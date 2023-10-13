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Глава МИД Германии находится в убежище из-за обстрела Израиля со стороны ХАМАС

Глава МИД Германии находится в убежище из-за обстрела Израиля со стороны ХАМАС Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена укрыться в убежище из-за ракетного обстрела Израиля со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.
Другие страны
13 октября 2023 г. 19:31
Глава МИД Германии находится в убежище из-за обстрела Израиля со стороны ХАМАС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена укрыться в убежище из-за ракетного обстрела Израиля со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом пишет агентство DPA.

По информации агентства, ХАМАС вновь обстрелял Тель-Авив. Сработала система противовоздушной обороны "Железный купол". Министру иностранных дел ФРГ, которая в настоящее время находится с визитом солидарности в Израиле, и ее делегации, как указывает DPA, пришлось отправиться в убежище.

На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

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Версия на английском языке Germany's Baerbock in shelter as Hamas continues to shell Israel

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