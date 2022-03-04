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Глава МИД ФРГ: Мы не бросим украинцев на произвол судьбы

Глава МИД ФРГ: Мы не бросим украинцев на произвол судьбы Страны "большой семерки" (G7), Европейский Союз, НАТО "никогда не бросят украинцев на произвол судьбы: ни тех, кто защищает страну на родной земле, ни тех, кто ищет убежища за пределами своей родины".
Другие страны
4 марта 2022 г. 15:29
Глава МИД ФРГ: Мы не бросим украинцев на произвол судьбы

Страны "большой семерки" (G7), Европейский Союз, НАТО "никогда не бросят украинцев на произвол судьбы: ни тех, кто защищает страну на родной земле, ни тех, кто ищет убежища за пределами своей родины".

Как передает Report со ссылкой на DW, об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Снабжение людей и срочно необходимая гуманитарная помощь являются такой же частью" солидарности с Украиной, "как и материальная поддержка и последовательное выполнение беспрецедентных санкций, которыми мы в последние дни ответили на действия российского правительства", - указала Бербок.

Глава МИД ФРГ назвала "ужасающими картинами путинской войны в Украине" продолжающиеся с неослабевающей свирепостью и жестокостью атаки российских войск, разрушения и осады городов.

Бербок отметила, что цивилизованный мир будет и далее политически и экономически давать понять президенту РФ, что ему придется считаться "с глобальной изоляцией России, если он продолжит следовать этим курсом". "Начав войну против Украины, он ведет свою собственную страну к краху", - отметила глава МИД ФРГ.

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Версия на английском языке German FM: We will never abandon Ukraine to its fate
Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN: "Ukraynanı taleyin ümidinə buraxmayacağıq"

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