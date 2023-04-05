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Глава МИД Германии: Мы должны отказаться от рисков в отношении Китая

Глава МИД Германии: Мы должны отказаться от рисков в отношении Китая Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за "минимизацию рисков" в отношениях с Китаем.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 14:42
Глава МИД Германии: Мы должны отказаться от рисков в отношении Китая

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за "минимизацию рисков" в отношениях с Китаем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в Брюсселе по прибытии на встречу глав МИД стран Североатлантического альянса.

"Важная тема, конечно, роль Китая. КНР несет особую ответственность как член Совета Безопасности. Как европейский партнер, мы уже ясно дали понять, что мы должны отказаться от рисков и в отношении Китая", - сказала она, добавив, однако, что это "не означает отделения от Пекина".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что они будут убеждать Китай дистанцироваться от России и вернуться к "конструктивному партнерству с Западом".

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