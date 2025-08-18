Глава МИД ФРГ допустил возможность размещения немецких военных в Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уточнил свою позицию по вопросу размещения военнослужащих ФРГ в Украине и заявил, что никогда не говорил, что отклоняет это.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уточнил свою позицию по вопросу размещения военнослужащих ФРГ в Украине и заявил, что никогда не говорил, что отклоняет это.

Как передает Report со ссылкой на журнал Der Spiegel, об этом он сказал на пресс-конференции в Токио.

"Я никогда не говорил, что отвергаю подобное. Я не говорил этого ни буквально, ни косвенно", - утверждал глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Вадефуль заявил, что не может сказать, отправит ли Германия военных в Украину, пишет журнал. "В данный момент это открытый вопрос, это действительно должно быть предметом переговоров", - заявил Вадефуль. Он сослался на Бундесвер (ВС ФРГ), который ранее заявлял, что сосредоточивает свои усилия на размещении бригады в Литве. Такую же позицию занимает и правительство Германии. "Если политически нам потребуется больше, Бундесверу придется ответить, сможет ли он это сделать", - заключил Вадефуль.

Ранее в понедельник в интервью порталу Table.Media Вадефуль заявил, что "совмещать размещение бригады Бундесвера в Литве с дислокацией войск на Украине, вероятно, было бы для ФРГ слишком серьезной нагрузкой".