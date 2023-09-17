Глава МИД ФРГ Бербок заявила о необходимости реформы ООН

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости фундаментальной реформы ООН. С ее точки зрения, организация должна стать более справедливой, инклюзивной и дееспособной.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о необходимости фундаментальной реформы ООН. С ее точки зрения, организация должна стать более справедливой, инклюзивной и дееспособной.

Как передает Report, ее слова приводит Der Spiegel.

"Совет Безопасности ООН, который по-прежнему представляет мир 20-го века, больше не уместен", - сказала Бербок.

По ее словам, только в случае адаптации ООН к реалиям 21 века организация сможет стать местом, где "мировое сообщество будет вместе решать проблемы". Германия также последовательно выступает за реформу Совбеза вместе с Бразилией, Индией и Японией, отметила она.