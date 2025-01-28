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Франция в I квартале отправит в Украину истребители Mirage

Франция в I квартале отправит в Украину истребители Mirage Франция в течение I квартала 2025 отправит в Украину истребители Mirage.
Другие страны
28 января 2025 г. 14:36
Франция в I квартале отправит в Украину истребители Mirage

Франция в течение I квартала 2025 отправит в Украину истребители Mirage.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро.

"Французские [самолеты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - [Это произойдет] в конце первого квартала".

Барро ушел от ответа на вопрос, будет ли Франция отправлять своих военных в Украину после окончания конфликта. "Мы должны готовиться к полноценному участию, и здесь я имею в виду Францию, Европу и в какой-то степени США, к тому, чтобы обеспечить гарантии мира в Украине, когда он будет достигнут", - сказал министр.

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Версия на английском языке French Foreign Ministry reveals when Ukraine will receive Mirage 2000-5 fighters
Версия на азербайджанском языке Fransa I rübdə Ukraynaya “Mirage” qırıcıları göndərəcək

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