Франция в I квартале отправит в Украину истребители Mirage

Франция в течение I квартала 2025 отправит в Украину истребители Mirage.

Франция в течение I квартала 2025 отправит в Украину истребители Mirage.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро.

"Французские [самолеты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе, - сказал глава внешнеполитического ведомства. - [Это произойдет] в конце первого квартала".

Барро ушел от ответа на вопрос, будет ли Франция отправлять своих военных в Украину после окончания конфликта. "Мы должны готовиться к полноценному участию, и здесь я имею в виду Францию, Европу и в какой-то степени США, к тому, чтобы обеспечить гарантии мира в Украине, когда он будет достигнут", - сказал министр.