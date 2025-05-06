Глава МИД: Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского

Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского.
Как передает Report, об этом заявил министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.
"Внимание, фейк-новость! Мы внимательно следим за тем, что начнется завтра, то есть за конклавом, но мы не осуществляем вмешательства ни в какой форме", - отметил он.
При этом он отметил, что не видит проблемы в том, чтобы новым Папой Римским стал француз.
Ранее итальянские СМИ обвинили президента Франции Эмманюэля Макрона в попытках повлиять на избрание нового пантифика. Поводом для подозрений стали встречи Макрона с французскими кардиналами и главой Sant’Egidio в Риме после смерти Папы Франциска.