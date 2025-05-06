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Глава МИД: Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского

Глава МИД: Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского.
Другие страны
6 мая 2025 г. 12:24
Глава МИД: Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского

Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского.

Как передает Report, об этом заявил министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.

"Внимание, фейк-новость! Мы внимательно следим за тем, что начнется завтра, то есть за конклавом, но мы не осуществляем вмешательства ни в какой форме", - отметил он.

При этом он отметил, что не видит проблемы в том, чтобы новым Папой Римским стал француз.

Ранее итальянские СМИ обвинили президента Франции Эмманюэля Макрона в попытках повлиять на избрание нового пантифика. Поводом для подозрений стали встречи Макрона с французскими кардиналами и главой Sant’Egidio в Риме после смерти Папы Франциска.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Fransa Roma Papasının seçilməsi prosesinə müdaxilə etmir

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