Глава МИД: Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского

Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского.

Франция не вмешивается в процесс избрания нового Папы Римского.

Как передает Report, об этом заявил министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL.

"Внимание, фейк-новость! Мы внимательно следим за тем, что начнется завтра, то есть за конклавом, но мы не осуществляем вмешательства ни в какой форме", - отметил он.

При этом он отметил, что не видит проблемы в том, чтобы новым Папой Римским стал француз.

Ранее итальянские СМИ обвинили президента Франции Эмманюэля Макрона в попытках повлиять на избрание нового пантифика. Поводом для подозрений стали встречи Макрона с французскими кардиналами и главой Sant’Egidio в Риме после смерти Папы Франциска.