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Глава МИД: Франция не меняла свою позицию по ударам вглубь РФ

Глава МИД: Франция не меняла свою позицию по ударам вглубь РФ Париж не изменял свою позицию по поводу одобрения ударов с территории Украины вглубь РФ французскими вооружениями: такая возможность изучается.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 13:54
Глава МИД: Франция не меняла свою позицию по ударам вглубь РФ

Париж не изменял свою позицию по поводу одобрения ударов с территории Украины вглубь РФ французскими вооружениями: такая возможность изучается.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

Вы слышали, что сказал президент [Франции Эмманюэль] Макрон в мае [во время поездки в ФРГ]. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда русские осуществляют агрессию в отношении украинской территории. Так что ничего нового по этому вопросу", - сказал Барро.

Ранее французская газета Le Figaro в материале о разрешении со стороны администрации президента США Джо Байдена наносить удары вглубь территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS написала, что Франция и Великобритания дали аналогичное разрешение на использование их ракет SCALP и Storm Shadow. Однако позже газета удалила это утверждение из статьи на своем сайте без объяснения причин.

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