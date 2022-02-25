О нас
Аудио новости

Глава МИД: Франция готова при необходимости помочь обеспечить безопасность Зеленского

Глава МИД: Франция готова при необходимости помочь обеспечить безопасность Зеленского Франция выразила готовность оказать содействие в обеспечении безопасности президента Украины Владимира Зеленского в случае необходимости.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 12:41
Глава МИД: Франция готова при необходимости помочь обеспечить безопасность Зеленского

Франция выразила готовность оказать содействие в обеспечении безопасности президента Украины Владимира Зеленского в случае необходимости.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Франции.

"Париж "примет необходимые меры" для того, чтобы обеспечить безопасность президента Украины Зеленского", - сообщила газета Le Figaro со ссылкой на главу МИД Жан-Ива Ле Дриана.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины о переговорах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке France says 'ready' to ensure Zelensky's security 'when needed'

Экслюзивные новости

Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
Как события в Украине влияют на перевозки в Азербайджан?
25 февраля 2022 г. 10:51
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
Два вице-президента AZAL освобождены от должностей
24 февраля 2022 г. 17:51
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
Посол обратилась к проживающим в Украине гражданам Азербайджана
24 февраля 2022 г. 15:44
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
Спецпредставитель Зеленского: ВС Украины дают отпор российскому агрессору
24 февраля 2022 г. 11:58
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
Назначен новый глава миссии МВФ по Азербайджану
23 февраля 2022 г. 18:57
Глава организации Матери Сребреницы: Резня в Ходжалы является актом геноцида
Глава организации "Матери Сребреницы": Резня в Ходжалы является актом геноцида
23 февраля 2022 г. 14:10
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
Председатель Милли Меджлиса посетит Египет
23 февраля 2022 г. 13:42
Назначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
ФотоНазначен новый директор Научно-исследовательского института медицинской реабилитации
23 февраля 2022 г. 10:34
И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi