Глава МИД: Франция готова при необходимости помочь обеспечить безопасность Зеленского

Франция выразила готовность оказать содействие в обеспечении безопасности президента Украины Владимира Зеленского в случае необходимости.
Как передает Report, об этом сообщил МИД Франции.
"Париж "примет необходимые меры" для того, чтобы обеспечить безопасность президента Украины Зеленского", - сообщила газета Le Figaro со ссылкой на главу МИД Жан-Ива Ле Дриана.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины о переговорах.