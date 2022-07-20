Глава МИД Франции заявила, что в новый санкционный список ЕС включены еще 55 россиян

Еще 55 российских граждан включены в новый санкционный список ЕС.
"Вчера (18 июля – ред.) в Брюсселе санкции против России были усилены, был включен запрет на импорт золота из России. Усилены также индивидуальные санкции. Вчера в санкционный список были внесены дополнительно 55 человек", - сказала она.
По словам Колонна, "приняты также решения, которые позволят более эффективно бороться с обходом санкций". "Мы видим, что некоторые страны стремятся обойти санкции, этому необходимо положить конец", - сказала глава МИД Франции.