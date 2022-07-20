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Глава МИД Франции заявила, что в новый санкционный список ЕС включены еще 55 россиян

Глава МИД Франции заявила, что в новый санкционный список ЕС включены еще 55 россиян Еще 55 российских граждан включены в новый санкционный список ЕС.
Другие страны
20 июля 2022 г. 07:30
Глава МИД Франции заявила, что в новый санкционный список ЕС включены еще 55 россиян

Еще 55 российских граждан включены в новый санкционный список ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МИД Франции Катрин Колонна, выступая на заседании комиссии Сената (верхней палаты парламента) по международным делам, обороне и вооруженным силам.

"Вчера (18 июля – ред.) в Брюсселе санкции против России были усилены, был включен запрет на импорт золота из России. Усилены также индивидуальные санкции. Вчера в санкционный список были внесены дополнительно 55 человек", - сказала она.

По словам Колонна, "приняты также решения, которые позволят более эффективно бороться с обходом санкций". "Мы видим, что некоторые страны стремятся обойти санкции, этому необходимо положить конец", - сказала глава МИД Франции.

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