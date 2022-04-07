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Глава МИД Франции вызвал российского посла

Глава МИД Франции вызвал российского посла Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать в четверг посла РФ в Париже Алексея Мешкова после сообщения российского посольства по поводу провокации в Буче.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 12:30
Глава МИД Франции вызвал российского посла

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что решил вызвать в четверг посла РФ в Париже Алексея Мешкова после сообщения российского посольства по поводу провокации в Буче.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Столкнувшись с непристойностью и провокационным сообщением посольства России во Франции о бесчинствах в Буче, я принял решение о вызове посла РФ сегодня утром в МИД", - написал Ле Дриан у себя в Twitter.

Отметим, что после того, как российская армия покинула город Буча, были выявлены факты массового убийства граждан, а также обнаружены места массового захоронения. Мэр города Анатолий Федорук сообщил, что на данный момент общее число убитых составляет 320 человек.

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