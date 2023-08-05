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Глава МИД Франции встретилась в Париже с премьером и послом Нигера

Глава МИД Франции встретилась в Париже с премьером и послом Нигера Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла на набережной Орсе премьер-министра Нигера Ухумуду Махамаду и посла этой страны в Париже Айшату Булама Кане, чтобы обсудить с ними урегулирование кризиса в африканской республике.
Другие страны
5 августа 2023 г. 13:35
Глава МИД Франции встретилась в Париже с премьером и послом Нигера

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна приняла на набережной Орсе премьер-министра Нигера Ухумуду Махамаду и посла этой страны в Париже Айшату Булама Кане, чтобы обсудить с ними урегулирование кризиса в африканской республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

"Министр подтвердила полную поддержку Франции по отношению к избранным народом Нигера президенту [Мохамеду] Базуму и его правительству, которые являются единственной законной властью в Нигере", - гласит коммюнике.

"Франция официально призывает тех, кто несет ответственность за эту попытку переворота, освободить президента Базума и всех членов его правительства и обеспечить немедленное восстановление конституционного и демократического порядка", - говорится в заключении.

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