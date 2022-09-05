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Глава МИД Франции: У ЕС имеются еще варианты новых санкций против России

Глава МИД Франции: У ЕС имеются еще варианты новых санкций против России У Евросоюза есть еще варианты новых антироссийских санкций, в том числе индивидуальных.
Другие страны
5 сентября 2022 г. 11:23
Глава МИД Франции: У ЕС имеются еще варианты новых санкций против России

У Евросоюза есть еще варианты новых антироссийских санкций, в том числе индивидуальных.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила министр иностранных дел Франции Катрина Колонна.

"Европа уже приняла шесть пакетов санкций в отношении России, а также седьмой, хоть он официально и не называется седьмым. Но у нас есть еще варианты по введению новых санкций, в том числе индивидуальных", — заявила она.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подготовку восьмого пакета санкций против России.

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Версия на английском языке French FM: EU still has options for new sanctions against Russia

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