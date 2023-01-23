Глава МИД Франции: Совет ЕС согласует новый транш для ВС Украины

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что Совет ЕС согласует новый транш в 500 млн евро для украинских Вооруженных сил.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что Совет ЕС согласует новый транш в 500 млн евро для украинских Вооруженных сил.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс - Украина".

"Здесь, в Брюсселе, мы обсудим возможность предоставить новый транш в 500 млн евро через Европейский фонд мира. И у меня нет сомнений, что мы сегодня примем это решение", - сказала глава МИД Франции журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Мы продолжим нашу помощь Украине, будь то экономическая, финансовая, дипломатическая или политическая, но также, конечно, и военная, и эту помощь мы даже усилим", - заявила она.