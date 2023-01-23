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Глава МИД Франции: Совет ЕС согласует новый транш для ВС Украины

Глава МИД Франции: Совет ЕС согласует новый транш для ВС Украины Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что Совет ЕС согласует новый транш в 500 млн евро для украинских Вооруженных сил.
Другие страны
23 января 2023 г. 15:21
Глава МИД Франции: Совет ЕС согласует новый транш для ВС Украины

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что Совет ЕС согласует новый транш в 500 млн евро для украинских Вооруженных сил.

Об этом Report передает со ссылкой на "Интерфакс - Украина".

"Здесь, в Брюсселе, мы обсудим возможность предоставить новый транш в 500 млн евро через Европейский фонд мира. И у меня нет сомнений, что мы сегодня примем это решение", - сказала глава МИД Франции журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Мы продолжим нашу помощь Украине, будь то экономическая, финансовая, дипломатическая или политическая, но также, конечно, и военная, и эту помощь мы даже усилим", - заявила она.

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Версия на английском языке French FM: EU Council to agree on new tranche for Ukraine’s Armed Forces

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