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Глава МИД Франции совершит турне по Ближнему Востоку 3-6 февраля

Глава МИД Франции совершит турне по Ближнему Востоку 3-6 февраля Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне в субботу начнет турне по Ближнему Востоку для поиска путей снижения региональной напряженности.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 19:27
Глава МИД Франции совершит турне по Ближнему Востоку 3-6 февраля

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне в субботу начнет турне по Ближнему Востоку для поиска путей снижения региональной напряженности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель МИД Кристоф Лемуан.

"Министр начнет поездку в субботу и посетит последовательно Египет, Иорданию и Израиль, откуда отправится в Рамаллу (Палестина). Глава французской дипломатии завершит свое турне в Ливане", - сказал Лемуан. Сежурне вернется во Францию 6 февраля, уточнил представитель МИД.

По его словам, часть поездки министра скоординирована с миссией спецпосланника президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ивом Ле Дрианом, который также планирует визит в Бейрут в ближайшее время.

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