Глава МИД Франции сообщил о согласовании новых санкций в отношении 22 россиян

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о согласовании санкций в отношении 22 россиян.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил о согласовании санкций в отношении 22 россиян.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам.

"Сегодня утром в Брюсселе мы утверждаем запрет на доступ на территорию Европы, а также заморозку активов в отношении шести российских судей... 16 российских физлиц", - сказал он.

Барро также сообщил о санкциях в отношении семи граждан Молдовы.

Министр не уточнил природу санкций, о которых идет речь.

Он также напомнил, что во вторник может быть согласован 18-й "пакет массивных санкций" в отношении РФ, связанный с украинским конфликтом.