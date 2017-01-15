Глава МИД Франции считает желание Трампа перенести посольство США в Иерусалим провокацией

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что предложение избранного президента США Дональда Трампа переместить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим является провокацией, которая может повлечь за собой серьезные последствия.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское телевидение.

«Конечно (это провокация). Я думаю, что он не сможет это сделать», — сказал он в эфире телеканала France-3.

Министр выразил уверенность, что это будет иметь «чрезвычайно серьезные последствия».

Эйро отметил, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим много раз находился на повестке дня у американских президентов, однако ни один из них «не позволил себе дойти до того, чтобы принять такое решение».