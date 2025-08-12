Глава МИД Франции: Саммит на Аляске должен привести к прекращению огня и началу переговоров

Глава МИД Франции: саммит на Аляске должен привести к прекращению огня и началу переговоров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о поддержке усилий по достижению мира в Украине и выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске станет поворотным моментом на пути к прекращению огня.

Как сообщает Report об этом написал Барро в соцсети Х.

“Сегодня я вместе с моими европейскими коллегами участвовал в чрезвычайном заседании Совета по иностранным делам. Мы поддерживаем Украину и стремимся к справедливому и прочному миру”, - подчеркнул министр.

По словам Барро, встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которая состоится в пятницу, 15 августа на Аляске, должна привести к прекращению огня - это то, к чему стремится президент Трамп и поддержала Украина еще пять месяцев назад.

“Именно на этой основе наконец-то могут начаться реальные переговоры”, - добавил он.

Напомним, что внеочередное заседание Совета министров иностранных дел ЕС было посвящено согласованию позиции Европы перед важной встречей лидеров двух ядерных держав (США и Роcсии), результаты которой могут оказать значительное влияние на безопасность Европы и мира в целом.