Глава МИД Франции поддержал соглашение России и Турции по сирийскому Идлибу

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил о поддержке соглашения России и Турции по сирийскому Идлибу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что встреча французского и турецкого министров прошла накануне в МИД Франции.

"Переговоры касались в основном сирийской проблематики. Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку соглашению в Сочи 17 сентября, которое устанавливает демилитаризованную зону в районе Идлиба и позволяет на данном этапе избежать наступательной операции режима и его союзников", - отметил представитель МИД на брифинге.

По его словам, Ле Дриан призвал своего турецкого коллегу продолжать работу по сближению позиций между "малой группой" и участниками астанинского процесса.

"Министры обменялись мнениями по поводу необходимости продвижения в поисках политического решения на основе переговоров, настаивая на скорейшем создании "конституционного комитета", над которым работает спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура", - добавил представитель МИД.