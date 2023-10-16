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Глава МИД Франции отправилась в Ливан

Глава МИД Франции отправилась в Ливан Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после Египта направилась в Ливан, где планирует обсудить недопущение эскалации в регионе на фоне палестино-израильского конфликта.
Другие страны
16 октября 2023 г. 18:16
Глава МИД Франции отправилась в Ливан

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна после Египта направилась в Ливан, где планирует обсудить недопущение эскалации в регионе на фоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она написала в социальной сети "Х".

"На третий день моей поездки по Ближнему Востоку я прибываю в Бейрут. В Ливане, который уже погружен в проблемы, я намерена призвать к ответственности все заинтересованные стороны", - написала она.

Накануне глава МИД Франции посетила Израиль, где вместе с министром иностранных дел Израиля побывала в больнице Ашкелона, а также провела телефонные переговоры с президентом Ицхаком Герцогом. После этого в понедельник она прибыла в Египет, где встретилась с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и главой МИД Египта Самехом Шукри.

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