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Глава МИД Франции обсудит возможность миссии НАТО в Румынии

Глава МИД Франции обсудит возможность миссии НАТО в Румынии Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит вопрос возможного развертывания миссии НАТО в Румынии в ходе поездки в Бухарест 2-3 февраля.
Другие страны
31 января 2022 г. 17:32
Глава МИД Франции обсудит возможность миссии НАТО в Румынии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит вопрос возможного развертывания миссии НАТО в Румынии в ходе поездки в Бухарест 2-3 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Президент Республики заявлял о нашей готовности внести свой вклад в новые меры безопасности в рамках НАТО в Румынии, что мы определим коллективно с нашими союзниками и что является предметом консультаций в Североатлантическом альянсе и с румынскими властями... Жан-Ив Ле Дриан будет иметь возможность обсудить этот вопрос во время своей поездки в Бухарест 2 и 3 февраля", - заявил представитель МИД на брифинге в понедельник.

В четверг эксперты из минобороны Франции прибыли в Румынию для изучения параметров возможного развертывания там миссии в рамках НАТО. Министр обороны Флоранс Парли заявляла, что Франция может разместить в Румынии, которая граничит с Украиной, несколько сотен своих военных, если НАТО примет соответствующее решение.

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Версия на азербайджанском языке Fransa XİN başçısı Rumıniyada NATO missiyasının yaradılmasını müzakirə edəcək

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