Глава МИД Франции не исключил возможности срыва соглашения по иранской ядерной программе

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Возможность срыва подписания всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе не может быть полностью исключена, несмотря на промежуточный успех переговоров в Лозанне. Такую точку зрения высказал глава МИД Франции Лоран Фабиус в интервью газете Le Parisien, опубликованном в воскресенье.

"Это не самая вероятная версия, но ее нельзя исключать", - сказал французский министр.

Как признал Фабиус, на многодневных переговорах Ирана с "шестеркой" в Лозанне, которые завершились на минувшей неделе, "был достигнут бесспорный прогресс". "Мы, в частности, достигли договоренности по сокращению количества иранских центрифуг и запасов урана, - отметил он. - Однако многие чувствительные вопросы пока не были урегулированы".

Среди проблемных моментов глава французской дипломатии назвал возможность перехода Тегерана к работе над ядерным вооружением вопреки принятым обязательствам. "Как можно добиться уверенности в том, что Иран не обзаведется ядерной программой военного свойства? Иранское правительство всегда заявляло, что не преследует военных целей, однако неоднократно МАГАТЭ предостерегало нас об обратном", - напомнил глава МИД Франции, информирует Report со ссылкой на ТАСС.