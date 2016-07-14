Глава МИД Франции назвал своего нового британского коллегу лжецом

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил своего британского коллегу Бориса Джонсона во лжи, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Я не переживаю из-за Джонсона, но во время кампании по Brexit он наврал очень большому числу британцев, и сейчас он прижат к стенке", — заявил глава французского дипведомства в эфире радиостанции Europe 1.

Эйро также отметил, что ему нужен партнер, с которым можно говорить и которому можно доверять.

13 июля новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона министром иностранных дел.