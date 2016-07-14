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    Глава МИД Франции назвал своего нового британского коллегу лжецом

    Эйро: Во время кампании по Brexit он наврал очень большому числу британцев

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил своего  британского коллегу Бориса Джонсона во лжи, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    "Я не переживаю из-за Джонсона, но во время кампании по Brexit он наврал очень большому числу британцев, и сейчас он прижат к стенке", — заявил глава французского дипведомства в эфире радиостанции Europe 1. 

    Эйро также отметил, что ему нужен партнер, с которым можно говорить и которому можно доверять.

    13 июля новый премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила бывшего мэра Лондона Бориса  Джонсона министром иностранных дел. 

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