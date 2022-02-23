Глава МИД Франции Ле Дриан отменил встречу с Лавровым

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не будет.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не будет.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Встреча планировалась на пятницу, но ее не будет", - сказал Ле Дриан на вопрос одного из журналистов, может ли состояться встреча в Париже глав МИД двух стран.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась после внеочередной встречи глав МИД стран Евросоюза, Ле Дриан отметил, что в понедельник провел продолжительный телефонный разговор с российским коллегой.