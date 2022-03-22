Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили новые санкции против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили события в Украине в ходе состоявшихся в понедельник переговоров.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили события в Украине в ходе состоявшихся в понедельник переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте МИД Франции.

Стороны считают необходимым введение новых санкций против России. Ле Дриан и Блинкен подчеркнули приоритет прекращения огня на всей территории Украины. Они указали на важность тесного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Главы дипломатических ведомств также подтвердили свою поддержку МАГАТЭ по вопросу усиления безопасности гражданских ядерных объектов в Украине.

Ле Дриан и Блинкен обсудили также подготовку к предстоящим саммитам НАТО и Группы семи (G7), которые состоятся на этой неделе в Брюсселе, а также участие президента США Джо Байдена в саммите Европейского совета.