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Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили новые санкции против России

Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили новые санкции против России Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили события в Украине в ходе состоявшихся в понедельник переговоров.
Другие страны
22 марта 2022 г. 09:24
Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили новые санкции против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили события в Украине в ходе состоявшихся в понедельник переговоров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе на сайте МИД Франции.

Стороны считают необходимым введение новых санкций против России. Ле Дриан и Блинкен подчеркнули приоритет прекращения огня на всей территории Украины. Они указали на важность тесного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Главы дипломатических ведомств также подтвердили свою поддержку МАГАТЭ по вопросу усиления безопасности гражданских ядерных объектов в Украине.

Ле Дриан и Блинкен обсудили также подготовку к предстоящим саммитам НАТО и Группы семи (G7), которые состоятся на этой неделе в Брюсселе, а также участие президента США Джо Байдена в саммите Европейского совета.

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Версия на английском языке Blinken, Le Drian discuss new sanctions against Russia

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