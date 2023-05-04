Глава МИД Франции: Готовим новый пакет помощи для Украины

Франция готовит новый пакет помощи для Украины.

Франция готовит новый пакет помощи для Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

По ее словам, Франция "должна продолжать помогать Украине защищаться с тем, чтобы она перешла в контрнаступление".

"Мы сконцентрировали наши усилия на том, что необходимо в первую очередь. Это гаубицы Caesar, эффективностью которых восхищаются украинцы. Также мы поставляем системы ПВО и боеприпасы, бронемашины. Мы сфокусированы на потребностях Украины и ведем с ней постоянный диалог. Сейчас работаем над новым пакетом помощи Украине", - сказала она.

Франция уже направила Украине шесть 155-мм буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок Caesar. Еще Украине были направлены ПЗРК "Мистраль" и ПТРК "Милан", около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений, Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.