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Глава МИД Франции: Европе следует искать большей автономии от США

Глава МИД Франции: Европе следует искать большей автономии от США Руководитель министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе нужно добиться большей автономии от США, чтобы не оглядываться на результаты каждых выборов.
Другие страны
13 ноября 2022 г. 08:23
Глава МИД Франции: Европе следует искать большей автономии от США

Руководитель министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе нужно добиться большей автономии от США, чтобы не оглядываться на результаты каждых выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Le Parisien.

По ее словам, если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми выборами в Соединенных Штатах, то им нужно найти путь большей автономии.

Она добавила, что «это не означает большего дистанцирования от США».

Комментируя итоги промежуточных выборов в США, министр выразила мнение, что республиканцы «продемонстрировали не столь выдающиеся результаты, как ожидалось». Вместе с тем она заявила, что рано делать окончательные выводы, пока не везде подведены итоги голосования.

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