Глава МИД Франции: ЕС не позволит Трампу дестабилизировать Европу

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предпринимает шаги к дестабилизации Европы, однако ЕС не позволит этому случиться. Как сообщает Report со ссылкой на Russia Today, об этом заявил глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Он (Трамп. — ред.) поставил под угрозу соглашение по климату, он поставил под угрозу соглашение по Ирану, поставил под угрозу модель функционирования ООН", — заявил Ле Дриан.

Он отметил, что для Трампа неприемлемо существующее европейское единство.

"В отношении Европы он предпринимает инициативы, в частности в области торговли, которые направлены на дестабилизацию. Но Европа не даст себя дестабилизировать", — сказал Ле Дриан.