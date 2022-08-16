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Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам

Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам Финляндия планирует сократить возможности для подачи заявки и получения Шенгенской визы для россиян.
Другие страны
16 августа 2022 г. 13:27
Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам

Финляндия планирует сократить возможности для подачи заявки и получения Шенгенской визы для россиян.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил во вторник в эфире Yle глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Министр рассказал, что "на получение финской визы от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений, и в будущем это число можно сократить до 100-200 в день". По его словам, МИД Финляндии готовит специальную модель, приоритет в которой будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным", - добавил он.

По словам Хаависто, по вопросу виз для россиян важно выработать общую позицию на уровне ЕС. В то же время он отметил, что "Финляндия может принимать решения на национальном уровне" и что ее решение будет известно в августе

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Версия на английском языке Finnish FM reveals plans to greatly reduce issuance of visas to Russians

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