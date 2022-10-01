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Глава МИД Финляндии подтвердил планы построить забор на границе с Россией

Глава МИД Финляндии подтвердил планы построить забор на границе с Россией Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что республика думает над строительством забора на границе с Россией.
Другие страны
1 октября 2022 г. 13:05
Глава МИД Финляндии подтвердил планы построить забор на границе с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подтвердил, что республика думает над строительством забора на границе с Россией.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью испанской газете El Mundo.

По его словам, в настоящее время на границе очень спокойно, военных угроз нет.

"Но есть и другие концепции угроз, как то, что сделала Беларусь с Польшей... В этих условиях, похоже, что сооружение пограничного забора помогло защитить территорию", — сказал Хаависто.

Он добавил, что для российских туристов Финляндия закрыла границы из-за того, что их перемещение может представлять угрозу для внешней политики страны. При этом Хаависто добавил, что российские граждане, которым другие страны Балтии отказали в доступе, могли въезжать через Финляндию и попасть в эти страны через Шенгенскую зону. Дипломат назвал эту ситуацию риском для международных отношений Финляндии.

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