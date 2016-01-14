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    ​Глава МИД Финляндии: Не стоит слепо верить в ЕС

    Еврокомиссия хочет учить Польшу

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что брюссельские чиновники не могут указывать избранным народом политикам, какие реформы проводить, отметив, что история уже должна была "научить людей, слепо верящих в ЕС".

    Как передает Report, об этом министр написал в своем блоге.

    Таким образом глава внешнедипломатического ведомства Финляндии прокомментировал ситуацию в связи с началом проверок Еврокомиссией принятых в Польше законов на соответствие с нормами ЕС.

    "В Польше состоялись свободные и честные выборы. Власть сменилась, и результат выборов уже оказал влияние на политику, проводимую в стране, – считает Сойни. – Еврокомиссия хочет учить Польшу. Похоже на то, что история ничему не научила людей, слепо верящих в ЕС".

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