​Глава МИД Финляндии: Не стоит слепо верить в ЕС

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил, что брюссельские чиновники не могут указывать избранным народом политикам, какие реформы проводить, отметив, что история уже должна была "научить людей, слепо верящих в ЕС".

Как передает Report, об этом министр написал в своем блоге.

Таким образом глава внешнедипломатического ведомства Финляндии прокомментировал ситуацию в связи с началом проверок Еврокомиссией принятых в Польше законов на соответствие с нормами ЕС.

"В Польше состоялись свободные и честные выборы. Власть сменилась, и результат выборов уже оказал влияние на политику, проводимую в стране, – считает Сойни. – Еврокомиссия хочет учить Польшу. Похоже на то, что история ничему не научила людей, слепо верящих в ЕС".