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    Глава МИД Финляндии не исключил вступления страны в НАТО

    Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что страна не исключает вступления в НАТО.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете "Коммерсантъ".

    Министр также подчеркнул, что Хельсинки не видят угрозу с российской стороны.

    "Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение. Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми — и прежде всего с нашими соседями — поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее", - сказал Сойни.

    Глава МИДа добавил, что страна допускает возможность вступления в НАТО.

    "Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", - отметил Сойни.

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